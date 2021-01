Der Brandenburger Landtag hat es erneut abgelehnt, einen Abgeordneten der AfD in das Gremium zur Kontrolle des Verfassungsschutzes aufzunehmen.

Der von der Fraktion benannte Politiker Hooge erreichte nicht die nötige Mehrheit. In früheren Sitzungen waren bereits mehrere andere Kandidaten durchgefallen. Für morgen wurde kurzfristig ein weiterer Wahlgang angesetzt.



In der Parlamentarischen Kontrollkommission des Potsdamer Landtags sind alle anderen Fraktionen vertreten. Die AfD ist in Brandenburg nach der SPD die zweitstärkste Kraft. Im vergangenen Sommer stufte der Verfassungsschutz den AfD-Landesverband als Verdachtsfall ein.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.