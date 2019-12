Im US-Repräsentantenhaus in Washington haben republikanische Abgeordnete die Beratungen über ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump mit Anträgen verzögert. Zum Auftakt sagte Parlamentspräsidentin Pelosi von den Demokraten, es sei eine Tatsache, dass Trump die Verfassung der Vereinigten Staaten verletzt habe.

Vor der eigentlichen Abstimmung über das sogenannte Impeachment ist eine mehrstündige Debatte angesetzt. Der republikanische Abgeordnete Andy Biggs beantragte zunächst, die Sitzung direkt abzubrechen. In einer weiteren Resolution ging es um Vorwürfe der Republikaner gegen demokratische Ausschussvorsitzende im Repräsentantenhaus, die die Ermittlungen gegen Trump geführt hatten. Mit ihren Anträge wollen die Republikaner das Verfahren verzögern.



Erst eine gute Stunde nach der Zusammenkunft im Plenum begann die Debatte zum Prozedere. Für diese Debatte war eine Stunde angesetzt. Danach ist eine sechsstündige Debatte über die beiden Anklagepunkte in der Ukraine-Affäre geplant, bei denen es um Machtmissbrauch und Behinderung der Ermittlungen des Kongresses geht. Durch formale Schritte, wie etwa weitere Anträge der Republikaner, könnte sich diese Debatte länger hinziehen und damit nach deutscher Zeit bis in die Nacht zu Donnerstag hineinreichen.



Parlamentspräsidentin Pelosi von den Demokraten betonte, es sei eine Tatsache, dass Trump die Verfassung der Vereinigten Staaten verletzt habe. Trump habe die Macht seines Amtes missbraucht, um einen persönlichen Vorteil auf Kosten der nationalen Sicherheit zu erlangen, so Pelosi weiter.



Die Anklage gegen Trump gilt als sicher, da die oppositionellen Demokraten in dieser Kammer des Kongresses über eine Mehrheit verfügen. Damit wäre Trump der dritte Präsident in der US-Geschichte, gegen den ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet wird.



Die Demokraten werfen Trump Amtsmissbrauch vor, weil er die Ukraine zu Ermittlungen gegen den früheren US-Vizepräsidenten Biden gedrängt haben soll.



Vor dem Votum über die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens schickte Trump einen sechsseitigen Brief an die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi. In dem Schreiben spricht Trump von einem Krieg gegen die Demokratie, der einen beispiellosen und verfassungswidrigen Machtmissbrauch darstelle. Weiter erklärte Trump, das angestrebte Amtsenthebungsverfahren sei nicht mehr als ein illegaler Umsturzversuch. Es handele sich um den Versuch, die Wahl 2016 rückgängig zu machen und die Wahl 2020 zu stehlen.



Der republikanische Mehrheitsführer im Senat, McConnell, wies unterdessen Forderungen der Demokraten zurück, hochrangige Mitarbeiter Trumps vor dem Senat aussagen zu lassen. Die Demokraten wollten, dass unter anderem der frühere Sicherheitsberater Bolton und der amtierende Stabschef des Weißen Hauses Rede und Antwort stehen müssen.