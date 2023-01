Europäisches Parlament

Für Eva Kaili, abgesetzte Vizepräsidentin des EU-Parlaments, soll heute die Nachfolge bestimmt werden. (IMAGO / Independent Photo Agency Int. / Vidal / EUC / ROPI)

Aussichtsreichster Kandidat ist der Sozialdemokrat Angel aus Luxemburg. Die Grünen und die rechtspopulistische ID-Fraktion wollen eigene Kandidaten aufstellen.

Die belgische Justiz wirft Kaili und weiteren Verdächtigen die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche und Korruption vor. Gestern hatte einer der Hauptverdächtigen, Panzeri, eine umfassende Zusammenarbeit mit der belgischen Justiz zugesagt. Nach Angaben der zuständigen Staatsanwaltschaft in Brüssel verpflichtete sich Panzeri, den Ermittlern umfassende Einblicke in die kriminellen Strukturen zu liefern. Im Gegenzug soll seine Strafe reduziert werden.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.