US-Repräsentantenhaus

Kevin McCarthy (l.) hat abermals die nötige Mehrheit verfehlt. (IMAGO / USA TODAY Network / IMAGO / Jack Gruber)

Sie stammen zumeist aus dem rechten Parteiflügel und halten ihn für nicht konservativ genug. Auch ein Aufruf des früheren Präsidenten Trump, sich doch noch hinter McCarthy zu stellen, brachte sie nicht zum Einlenken. Die Sitzung wurde schließlich erneut vertagt. Über das weitere Prozedere wird nun abermals hinter den Kulissen beraten.

Die oppositionellen Republikaner haben im neuen Repräsentantenhaus die Mehrheit. Sie stellen 222 der 435 Abgeordneten, die Demokraten verfügen über 213 Sitze. Die Blockade der Sprecherwahl hat konkrete Folgen: Ohne Vorsitzenden können die Abgeordneten nicht vereidigt werden, Ausschüsse bilden und mit Gesetzesvorhaben beginnen. "Wir haben zu tun, und wir können uns nicht an die Arbeit machen", kritisierte der republikanische Abgeordnete Gallagher.

Das Amt des "Speaker of the House" ist nach dem Präsidenten und der Vizepräsidentin das dritthöchste in der staatlichen Hierarchie der Vereinigten Staaten. US-Präsident Biden nannte das Ringen der Republikaner um einen Vorsitzenden im Repräsentantenhaus "peinlich".

Diese Nachricht wurde am 05.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.