Brandenburg und Sachsen

Brandenburgs Ministerpräsident Woidke und BSW-Landeschef Crumbach (Archivbild) (Michael Bahlo/dpa)

Ein Regierungsbündnis der beiden Parteien wäre in Deutschland ein Novum, es wird inzwischen auch als "Rot-Lila-Koalition" bezeichnet. Die Delegierten des Bündnis Sahra Wagenknecht kommen am Nachmittag in Potsdam zusammen, diejenigen der Sozialdemokraten stimmen am Abend ab. Debatten gab es zuvor wegen außen- und sicherheitspolitischer Positionen des BSW, etwa zum Ukraine-Krieg und der Stationierung von konventionellen US-Raketen in Deutschland.

In Sachsen wiederum beginnt die SPD heute mit ihrem Mitgliedervotum über den mit der CDU ausgehandelten Koalitionsvertrag. Beide Parteien haben im Landtag keine eigene Mehrheit und streben eine Minderheitsregierung an. In Dresden waren die Gespräche mit dem BSW an inhaltlichen Differenzen gescheitert.

Diese Nachricht wurde am 06.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.