Nach dem Absturz der ukrainischen Passagiermaschine bei Teheran können Ermittler aus der Ukraine die Daten der Flugschreiber einsehen. Sie hätten außerdem Einsicht in Aufnahmen von Fluglotsen am Teheraner Flughafen bekommen, sagte der ukrainische Außenminister Prystaiko.

Die Ermittler hätten die Unfallstelle bereits besichtigt, aber es gebe bis jetzt noch immer bestimmte Gegenstände, die nicht gefunden oder aufgesammelt worden seien. Bei dem Absturz sind alle 176 Menschen an Bord ums Leben gekommen.



Mehrere westliche Staaten haben den Iran beschuldigt, die Maschine versehentlich abgeschossen zu haben. Bundesaußenminister Maas sagte am Rande eines Treffens mit seinen EU-Kollegen in Brüssel, man müsse derzeit davon ausgehen, dass der Absturz durch den irrtümlichen Beschuss mit einer Flugabwehrrakete verursacht wurde. Ähnlich hatten sich zuvor bereits die Regierungen der USA, Kanadas und der Niederlande geäußert. NATO-Generalsekretär Stoltenberg erklärte, es gebe keinen Grund, solchen Berichten nicht zu glauben. Die Regierung in Teheran weist einen versehentlichen Beschuss dagegen zurück, auch Russland sieht dafür bislang keine Hinweise.



Iranischen Medienberichten zufolge soll morgen bekanntgegeben werden, was nach Auffassung des Iran die Ursache für den Absturz war.