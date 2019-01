In Deutschland haben mehrere tausend Menschen die Abschaffung des sogenannten Werbeverbots für Abtreibungen gefordert.

Ein Bündnis hatte zu Kundgebungen in 30 Städten aufgerufen. Redner stellten sich gegen den Kompromissvorschlag der Bundesregierung zur Neuregelung des Paragrafen 219a. Nach den Worten der Pro-Familia-Bundesvorsitzenden Höblich kriminalisiert der Paragraf Ärzte und Ärztinnen. Zudem behindere er Frauen, Männer und Paare in der Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Rechte auf Information und selbstbestimmte Entscheidungen rund um Familienplanung. Kritik kam auch von Linken und Grünen.



Der Kompromissvorschlag von Union und SPD sieht vor, Schwangere in Konfliktsituationen mit Informationsmaterial zu versorgen. Ärzte und Krankenhäuser, die eine Abtreibung durchführen, müssen zuvor eingewilligt haben. Dieser Informationsauftrag soll gesetzlich verankert werden. Geplant ist zudem, für Ärzte, die Abtreibungen durchführen, mehr Rechtssicherheit zu schaffen.