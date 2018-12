Der Präsident der Bundesärztekammer, Montgomery, hat eine Reform des umstrittenen Paragraphen 219a zum Informationsverbot für Abtreibungen gefordert.

Die Bestimmungen seien in einer Zeit entstanden, als es das Internet als Kommunikationsmedium noch nicht gegeben habe, sagte er der "Rheinischen Post". Deshalb sei der Paragraph reformbedürftig. Eine Frau, die eine Abtreibung vornehmen lassen wolle, müsse auch in Gegenden wie dem Bayerischen Wald oder in Mecklenburg-Vorpommern einen niedrigschwelligen Zugang zu Beratung, Aufklärung und einem Arzt erhalten.



Die FDP will eine Abstimmung über den Paragraphen 219a im Bundestag erzwingen. Über den entsprechenden Antrag soll morgen im Parlament entschieden werden. Die Große Koalition ist uneins in dieser Frage. Die Sozialdemokraten dringen auf eine Streichung, in der Union gibt es erheblichen Widerstand gegen eine Änderung der Regelung. Heute wollen sich die zuständigen Minister mit dem Thema befassen.