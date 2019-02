Das Bundesgesundheitsministerium hat seine geplante Studie zu den gesundheitlichen Folgen von Schwangerschaftsabbrüchen verteidigt.

Das Thema sei in seiner Gesamtheit noch nicht behandelt worden. Vorhandene Untersuchungen beleuchteten lediglich Einzelaspekte, sagte ein Ministeriumssprecher in Berlin. Das Vorhaben des Ministeriums, für das fünf Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden, war in den vergangenen Tagen auf Kritik gestoßen. Die Vorwürfe lauteten "wissenschaftlich unsinnig" und "ideologisch motiviert". Es werde der Eindruck erweckt, dass Frauen leichtfertig mit einer Entscheidung für einen Abbruch umgingen. Bei einer Internet-Petition gegen die geplante Studie sind bisher mehr als 65.000 Unterstützer registriert worden.