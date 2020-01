Als erster US-Präsident der Geschichte hat Donald Trump an der jährlichen Kundgebung von Abtreibungsgegnern in Washington teilgenommen. In seiner Rede vor tausenden Teilnehmern des sogenannten "March for Life" erklärte Trump, er selbst setze sich "wie kein Präsident vor ihm" für den Schutz des ungeborenen Lebens ein. Gleichzeitig warf er den oppositionellen Demokraten vor, beim Abtreibungsrecht radikale und extreme Positionen zu vertreten.

Trumps republikanischen Amtsvorgänger Reagan, sowie George H. W. Bush und George W. Bush, hatten während ihrer Amtszeit zwar ihre Unterstützung für die Abtreibungsgegner bekundet, waren der Großdemonstration aber ferngeblieben. Auch Trump hatte sich bislang lediglich in Video-Botschaften an die Demonstrierenden gewandt.



Es wird vermutet, dass Trump mit seinem Auftritt wenige Monate vor der US-Präsidentschaftswahl auch um die Stimmen konservativer Christen werben will. Er tritt dafür ein, ein Grundsatzurteil des Supreme Courts von 1973 erneut aufzurollen, das Abtreibungen in den USA legalisiert. In seiner Rede verwies er auch darauf, dass er mit Neil Gorsuch und Brett Kavanaugh zwei konservative Richter in den Supreme Court, berufen habe, die sich besonders für den Lebensschutz einsetzten.



In der Vergangenheit hatte Trump sich dafür ausgesprochen, die Entscheidung über einen Schwangerschaftsabbruch den Frauen zu überlassen. Erst während des Wahlkampfes 2016 änderte er seine Haltung und erklärte, er trete für den Schutz des ungeborenen Lebens ein.



Das Abtreibungsrecht gehört seit Jahrzehnten zu den strittigsten innenpolitischen Themen in den USA. Auch bei der Wahl im kommenden November dürfte die Debatte darüber erneut eine wichtige Rolle spielen.