Die Grünen-nahe Heinrich-Böll-Stiftung hat die Verschärfung des Abtreibungsrechts in Polen scharf kritisiert. Die jüngste Entscheidung des Verfassungsgerichts werde zu mehr Schwangerschaftsabbrüchen im Untergrund führen, sagte die Leiterin des Warschauer Büros der Stiftung, Joanna Maria Stolarek, im Dlf.

Sie glaube nicht, dass nach dem Urteil, dem zufolge Abbrüche auch bei einer schwerwiegenden Schädigung des Fötus verboten sind, noch ein Kompromiss zwischen den Konfliktparteien möglich sei, erklärte Stolarek. "Was jetzt passiert, ist, dass der Gesetzgeber den Passus des Familienplanungsgesetzes neu formulieren muss, und man muss sich auf Strafen einigen für Frauen, die sich - letztendlich muss man sagen - der Zwangsgeburt widersetzen und illegal einen Abbruch vornehmen lassen", fügte sie hinzu.



Der "Untergrund" bei Schwangerschaftsabbrüchen sei schon jetzt mit geschätzten 100.000 Abbrüchen jährlich viel höher als die offizielle Zahl von 1.100, betonte Stolarek. Viele Frauen ließen Abtreibungen im Ausland durchführen, unter anderem in Deutschland, Tschechien oder der Slowakei.



Dieser Trend werde sich nun weiter verschärfen, auch mit einer Zunahme illegaler Abtreibungspraktiken. Die Büroleiterin der Heinrich-Böll-Stiftung betonte, das Gesetz treffe finanziell schlechter gestellte Frauen besonders, da diese sich eine Fahrt ins Ausland häufig nicht leisten könnten. Auch ein erschwerter Zugang zu pränatalen Untersuchungen sei zu befürchten.

"Keine netten Wörter mehr"

Von den derzeitigen Protesten gegen die Verschärfung erhofft sich Stolarek einen steigenden Druck auf die Politik. "Die Frauen sind sehr wütend", sagte sie. Sie benutzten auch "keine netten Wörter mehr". Stolarek verwies auf Umfragen, wonach eine Mehrheit der Menschen in Polen gegen eine Verschärfung des Abtreibungsrechts sei. Auch die Katholiken seien in dieser Frage gespalten.



Die Demonstrationen im Land gehen unterdessen weiter. In mehreren Städten gingen gestern trotz eines Corona-Versammlungsverbots erneut tausende Menschen auf die Straßen.



Das oberste Gericht Polens hatte zuvor das Gesetz für verfassungswidrig erklärt, das Schwangerschaftsabbrüche im Falle einer schwerwiegenden Fehlbildung des Fötus erlaubt. Damit sind Abtreibungen in Polen nur noch legal, wenn das Leben der Mutter gefährdet oder die Schwangerschaft das Ergebnis einer Straftat ist. Hintergrund ist auch der Streit um den Einfluss der rechtskonservativen Regierungspartei PiS auf die Besetzung des polnischen Verfassungsgerichts.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.