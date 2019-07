Die Gießener Ärztin Kristina Hänel kritisiert, dass das Oberlandesgericht Frankfurt ihre Verurteilung wegen Werbung für Schwangerschaftsabbrüche aufgehoben hat.

Hänel sagte der Deutschen Presse-Agentur, es handele sich nur um eine Zeitverzögerung auf dem Weg zum Bundesverfassungsgericht. Dort will Hänel den umstrittenen Strafparagrafen 219a grundsätzlich überprüfen lassen. Nach dem Beschluss des OLG Frankfurt muss sie nun hinnehmen, dass über ihren Fall erneut in einer unteren Instanz verhandelt wird - vor dem Landgericht Gießen. Dort war sie 2017 zu einer Geldstrafe von 6.000 Euro verurteilt worden, weil sie auf ihrer Internetseite Schwangerschaftsabbrüche als Leistung angeboten hatte.



Inzwischen wurde der Paragraf 219a ergänzt. Arztpraxen und Kliniken dürfen nun darüber informieren, dass sie Abtreibungen vornehmen, aber keine weiteren Details - etwa zu verschiedenen Methoden - nennen. Hänel hält das für unzureichend und aus Sicht der Frauen für entmündigend.



Das Oberlandesgericht Frankfurt verwies heute in seinem Beschluss auf die Gesetzesänderung. Es sei nicht auszuschließen, dass das neue Recht zu einer für die Angeklagte günstigeren Bewertung führe. Deshalb müsse sich das Landgericht Gießen erneut mit den Vorwürfen gegen Kristina Hänel befassen.