Beim ersten Besuch eines israelischen Außenministers in den Vereinigten Arabischen Emiraten haben beide Länder ein Handelsabkommen unterzeichnet.

Man wolle unter anderem in den Bereichen Forschung und Technologie zusammenarbeiten sowie einen freien Warenverkehr ermöglichen, hieß es in einer Erklärung von Israels Außenminister Lapid und seinem Amtskollegen Abdullah bin Sajid. Zusätzlich solle ein gemeinsamer Wirtschaftsausschuss eingerichtet werden. Zudem arbeite man an einem Freihandelsabkommen.



Gestern war in Abu Dhabi die israelische Botschaft eröffnet worden. Die Emirate sowie Bahrain hatten im September ein Abkommen über die Aufnahme diplomatischer Beziehungen unterzeichnet. Bis dato unterhielten mit Ägypten und Jordanien nur zwei arabische Staaten diplomatische Beziehungen zu Israel.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.