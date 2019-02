Papst Franziskus ist in den Vereinigten Arabischen Emiraten eingetroffen.

Es ist der erste Besuch eines Papstes überhaupt auf der arabischen Halbinsel. Das Oberhaupt der katholischen Kirche nimmt in Abu Dhabi an einer interreligiösen Konferenz teil. Geplant ist außerdem ein Gespräch mit Kronprinz Mohammed. Für Dienstag werden in einem Sportstadion etwa 130.000 Gläubige zu einer Messe mit dem Papst erwartet.



Vor dem Abflug in die Vereinigten Arabischen Emirate hatte Franziskus den Krieg im Jemen kritisiert - und damit auch sein Gastgeberland. Die Emirate sind Teil der Militärkoalition, die im Jemen gegen die schiitischen Huthi-Rebellen kämpft.