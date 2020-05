Der AfD-Bundestagsabgeordnete Brandner hat sich zufrieden über die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu seiner Abwahl als Vorsitzender des Rechtsausschusses geäußert.

Karlsruhe habe zwar den Eilantrag abgelehnt, in der Hauptsache sei der Verfahrensausgang aber offen, schrieb Brandner auf Twitter. Mehr sei zunächst nicht zu erwarten gewesen.



Brandner war in einem in der Geschichte des Bundestags bisher einmaligen Vorgang im November als Ausschussvorsitzender abgelöst worden. Zuvor hatten mehrere Äußerungen von ihm für Empörung gesorgt, unter anderem nach dem Anschlag auf eine Synagoge in Halle.



Die Richter in Karlsruhe stellten nun fest, dass die Frage der Verfassungsmäßigkeit der Abwahl offen sei. Dies müsse im Hauptverfahren geprüft werden. Eine sofortige Rückkehr Brandners würde jedoch die Arbeitsfähigkeit des Gremiums gefährden.