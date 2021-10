Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer und Nato-Generalsekretär Stoltenberg wollen heute nach dem Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan Bilanz ziehen. Ziel dieser sogenannten Bilanzdebatte sei es, mögliche Konsequenzen für laufende oder künftige Auslandsmissionen der Bundeswehr daraus abzuleiten, hieß es in Berlin.

Zahlreiche verteidigungspolitische Vertreter der Parteien haben ihre Teilnahme an dem Treffen allerdings abgesagt - auch die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann. Sie betonte, ihre Partei habe prinzipiell ein großes Interesse an einer Aufarbeitung - aber nicht zu dieser Nullzeit. Die Bundesregierung sei abgewählt, und kurz vor der konstituierenden Sitzung des neuen Bundestages sei dies der falsche Zeitpunkt, sagte Strack-Zimmermann im Deutschlandfunk. Es sei von hoher Relevanz, dass der neue Bundestag eine Kommission beauftrage, sich mit der Aufarbeitung des Einsatzes in Afghanistan zu befassen.



Unabhängig davon sei die Einberufung eines Untersuchungsausschusses, der unter anderem die Rollen von Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer und Außenminister Maas beleuchten solle. Man müsse für die Zukunft klären, was schiefgelaufen sei im Zusammenhang mit dem Abzug aus Afghanistan - vor allem, wer dafür verantwortlich zeichne. Ministerinnen und Minister kämen und gingen, aber die Personen dahinter blieben oft weiter in den Ministerien im Einsatz.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.