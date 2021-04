Der von Präsident Biden jetzt angepeilte Abzugstermin der US-Truppen aus Afghanistan verweist darauf, warum die Alliierten mit einem UNO-Mandat ausgestattet vor 20 Jahren in Afghanistan einmarschiert sind. Es ging darum, den islamistischen Terroristen von Al Qaida ihren Rückzugsort zu verwehren. Afghanistan sollte nicht mehr die Basis für terroristische Anschläge gegen den Rest der Welt sein.

Eliten im Land haben Chance verpasst

Um das zu gewährleisten und den sicherheitspolitischen Erfolg abzustützen, wurde das Land umfassend unterstützt: militärisch, wirtschaftlich, entwicklungspolitisch. Einiges ist seither passiert. Vor 20 Jahren standen Millionen Afghanen vor dem Hungertod. Das ist heute kein Thema mehr. Die Gesundheitsversorgung ist deutlich besser geworden, ebenso das Bildungssystem. Die Lebenserwartung ist um zehn Jahre gestiegen. Die Rechte für Frauen haben sich zumindest in den urbanen Teilen des Landes deutlich verbessert.

Um 2015 erscheint am Hindukusch ein neuer Akteur: IS – der sogenannte "Islamische Staat" verfolgt als Erbe der al Kaida eine internationale Agenda, im Gegensatz zu lokal verwurzelten Taliban. Unter dem Druck des neuen gemeinsamen Feindes nähern sich Taliban und internationale Afghanistan-Allianz einander an.

Aber ein lebensfähiger Staat ist trotzdem nicht entstanden. Um souverän zu sein, muss ein Staat sich verteidigen können und vor allen Dingen den Willen dazu zeigen. Die herrschenden Eliten in Afghanistan haben diese Chance trotz immenser internationaler Hilfe verpasst. Es ist nicht verständlich, warum es wechselnde afghanische Regierungen in 20 Jahren nicht geschafft haben, Streitkräfte aufzubauen, die dem militärischen Druck der Taliban standhalten können. Der amerikanische Generalinspekteur für Afghanistan, John Sopko, bezeichnete das afghanische Militär vor dem Kongress als ein Desaster.

Die USA wollen diesen Konflikt loswerden

Der amerikanische Präsident Biden scheint darauf zu spekulieren, dass die wacklige Regierung in Kabul sich noch einige Zeit im Amt hält. Bis dahin kann man Terrorzellen unter der Obhut der Taliban vielleicht noch mit Spezialkommandos und mit Drohnen bekämpfen. Die USA wollen diesen Konflikt um fast jeden Preis loswerden. Biden, so heißt es, will den amerikanischen Fußabdruck im Mittleren Osten verringern, um sich auf den Konflikt mit China konzentrieren zu können.

Die Europäer sind nur allzu froh, sich hinter der amerikanischen Entscheidung zu verstecken. Sie geben damit die prekären Erfolge preis, die das Leben vieler Afghanen seitdem verbessert haben. Doch wie im Falle Syriens werden andere Mächte – Russland, Iran, China, Pakistan – das Vakuum füllen. Ob das den Westen sicherer macht, muss bezweifelt werden.





