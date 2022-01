Almaty: Belarussische Soldaten nehmen an der offiziellen Zeremonie zum Beginn des Abzugs ihrer Truppen teil. (dpa/Vladimir Tretyakov)

Das von Russland angeführte Bündnis OVKS übergab nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau sozial wichtige Objekte den kasachischen Behörden. Die Rückverlegung der Soldaten aus Russland, Belarus, Armenien, Tadschikistan und Kirgistan soll zehn Tage lang dauern.

Die Truppen hatten auf Bitten der autoritären Führung Kasachstans die einheimischen Kräfte dabei unterstützt, die - wie es hieß - verfassungsmäßige Ordnung in der Metropole Almaty und in anderen Regionen wiederherzustellen. Der Unmut über steigende Treibstoffpreise war in Kasachstan in Demonstrationen gegen die Staatsführung umgeschlagen.

