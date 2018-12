Die Außen- und Verteidigungsminister Russlands und der Türkei beraten in Moskau über die Lage in Syrien.

Ein Thema ist nach Angaben des russischen Verteidigungsministers Schoigu die Entwicklung in der Provinz Idlib. Zudem werde man über den von US-Präsident Trump angekündigten Rückzug aus Syrien sprechen, erklärte Schoigu.



Trump hatte in der vergangenen Woche überraschend den Abzug amerikanischer Soldaten aus dem Land verkündet. Die mit den USA verbündete Kurdenmiliz YPG bat daraufhin die syrische Armee darum, Truppen in die Stadt Manbidsch im Norden Syriens zu verlegen. Die YPG befürchtet eine Offensive der Türkei in Syrien. Die Regierung in Ankara betrachtet die YPG als Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und damit als Terrororganisation.