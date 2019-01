Das Bundesinnenministerium hat seine Pläne verteidigt, Abschiebehäftlinge notfalls in regulären Gefängnissen unterzubringen.

Sein Staatssekretär Mayer sagte der "Passauer Neuen Presse", die Abschiebehäftlinge sollten nicht in eine Zelle oder einen Trakt mit Straftätern gesperrt werden. Es gehe lediglich darum, sie in Ausnahmefällen in derselben Liegenschaft unterzubringen.



Am Donnerstag war ein Eckpunktepapier des Ministeriums bekanntgeworden, wonach Ressortchef Seehofer das Trennungsgebot für Abschiebungs- und Strafgefangene aussetzen will. Hintergrund sind fehlende Haftplätze, um ein Untertauchen von Ausländern vor ihrer Abschiebung zu verhindern. Bundesjustizministerin Barley hatte sich im Deutschlandfunk kritisch zu dem Vorhaben geäußert.