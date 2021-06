Die norwegische Schauspielerin Liv Ullmann und der US-Schauspieler Samuel L. Jackson bekommen im nächsten Jahr den Ehren-Oscar.

Das gab die Oscar-Akademie in Los Angeles bekannt. Ullmann wurde vor allem durch ihre Zusammenarbeit mit Regisseur Ingmar Bergman in Filmen wie "Szenen einer Ehe" und "Von Angesicht zu Angesicht" bekannt. Jackson spielte in über 100 Filmen mit, darunter "Pulp Fiction" und "Django Unchained". Weitere Preisträgerin werde die amerikanische Filmdarstellerin, Drehbuchautorin und Regisseurin Elaine May sein. Der Hauptdarsteller der "Lethal Weapon"-Filme, Danny Glover, erhält einen weiteren Ehrenpreis für sein soziales Engagement. Die Auszeichnungen werden Mitte Januar überreicht.



Für die Ehren-Oscars gibt es keine Jury, sondern die Akademie sucht Personen aus, die laut Statuten eine 'tiefgreifende Bedeutung' für Film und Gesellschaft haben.

