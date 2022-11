Renommierte Auszeichnung

Der Regisseur Achim Freyer (imago images / Ernst Wukits)

Freyer war Meisterschüler von Bertolt Brecht am Berliner Ensemble und blickt auf 70 Jahre Schaffen als Maler und Theatermacher zurück. Die Laudatio auf den 88-jährigen Ehren-Preisträger hielt im Düsseldorfer Schauspielhaus die Theater-Intendantin und Dramaturgin Nele Hertling. Der Theaterpreis "Der Faust" wurde noch in zwölf weiteren Kategorien vergeben.

In der Sparte "Darsteller:in Schauspiel" ging der Preis an Lina Beckmann als Richard in "Richard the Kid & the King", Deutsches SchauSpielHaus Hamburg in Koproduktion mit den Salzburger Festspielen 2021. In der Kategorie "Inszenierung Theater für junges Publikum" wurde Liesbeth Coltof mit ihrem Team sowie dem Ensemble für "Miroloi", Junges DT Berlin, geehrt. Als "Darsteller Theater für junges Publikum" siegte Eidin Jalali für "Die Leiden des jungen Azzlack", Schauspiel Leipzig. Marlis Petersen als Emilia Marty in "Die Sache Makropulos" (Staatsoper Unter den Linden) setzte sich als "beste Darsteller:in Musiktheater" durch.

Die Preisträgerinnen und Preisträger wurden von einer siebenköpfigen Jury gekürt. Der Deutsche Bühnenverein veranstaltet den Deutschen Theaterpreis mit der Kulturstiftung der Länder, der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste, dem NRW-Kulturministerium und der Landeshauptstadt Düsseldorf.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2022 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.