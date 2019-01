Mit bundesweiten Razzien ist die Polizei gegen mutmaßliche Mitglieder einer rechtsextremen und rassistischen Vereinigung vorgegangen.

Insgesamt 200 Polizisten durchsuchten nach Behördenangaben Wohnungen in Baden-Württemberg, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Dabei seien mehr als 100 Waffen sichergestellt worden, teilten die Stuttgarter Staatsanwaltschaft und das baden-württembergische Landeskriminalamt mit. Beschuldigt werden demnach 40 Personen. Sie sollen eine kriminelle Vereinigung unter dem Namen "National Socialist Knights of the Ku Klux Klan Deutschland" gebildet haben. Teile der Gruppierung hätten über das Internet Gewaltfantasien gehegt, eine Bewaffnung geplant und den Nationalsozialismus verherrlicht. Von Festnahmen wurde allerdings nichts mitgeteilt.