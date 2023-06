Waldbrand bei Jüterbog (Michael Bahlo/dpa)

Nach Angaben des Ordnungsamtes stehen aktuell etwa acht Hektar Land in Flammen. Insgesamt sei eine Fläche von deutlich mehr als 150 Hektar betroffen. Die Feuerwehr versuche mithilfe einer Drohne, das Waldbrandgebiet zu erfassen. Am Sonntagabend hatten auffrischende Winde das Feuer weiter angefacht. Der Feuerwehr sei es jedoch gelungen, Schutzstreifen zwischen Bränden und Ortschaften zu bewahren und so ein Übergreifen auf bewohntes Gebiet zu verhindern, so das Ordnungsamt.

Ein weiterer Brand am Brocken im Harz wurde laut örtlichen Angaben inzwischen unter Kontrolle gebracht.

