Acht Kandidatinnen und Kandidaten haben die Chance, in den biritischen Regierungssitz in der Downing Street 10 zu ziehen. (Frank Augstein/AP/dpa)

Sie sind somit im Rennen um den Vorsitz der Torys und damit für den Posten der Regierungsspitze. Zugelassen wurden demnach der frühere Finanzminister Sunak, Handelsstaatssekretärin Mordaunt und Außenministerin Truss. Ebenfalls im Bewerberkreis sind der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Tugendhat, der amtierende Finanzminister Zahawi, der ehemalige Außenminister Hunt, die Chefjustiziarin Braverman sowie die Abgeordnete Badenoch.

Ab morgen soll in der Fraktion abgestimmt werden, bis nur noch zwei Bewerber übrig sind. Diese sollen sich über den Sommer einem Auswahlprozess der Parteimitglieder stellen. Die Nachfolge für Johnson soll am 5. September verkündet werden. Die oppositionelle Labour-Partei will einen rascheren Wechsel an der Regierungsspitze erreichen. Ein für morgen geplantes Misstrauensvotum im Parlament blockte die Regierung jedoch ab.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.