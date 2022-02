Im beliebten Skiort Sölden verschüttete eine Lawine fünf Wintersportler auf einer gesicherten Piste. Sie wurden lebend geborgen. (Zoom.Tirol/APA/dpa)

In Tirol wurde eine Gruppe von schwedischen Tourengängern verschüttet. Vier Teilnehmer und ein einheimischer Bergführer kamen dabei ums Leben. In Vorarlberg wurde ein Mann verschüttet, der mit einer Gruppe außerhalb der präparierten Pisten unterwegs war. Auch er konnte nicht mehr gerettet werden. Zudem wurden zwei Menschen kurz nach Mitternacht in der Tiroler Region Wildschönau tot geborgen. Außerdem gab es weitere Lawinenabgänge ohne Todesopfer.

Die Behörden warnen seit Tagen vor einer hohen Lawinengefahr und rufen zu extremer Vorsicht auf.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.