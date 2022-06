Schiffsunglück vor Mykonos

Mykonos: Migranten werden bei einer Rettungsaktion per Schlauchboot an Land gebracht. Acht Menschen werden noch vermisst. (dpa/Uncredited)

108 Personen konnten gestern gerettet werden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, sind gegen sechs von ihnen Ermittlungen eingeleitet worden, weil es sich um Schleuser handeln soll. Das überfüllte Segelboot war in der Nacht zum Sonntag bei stürmischem Wetter in Seenot geraten und mit Wasser vollgelaufen. An Bord seien keine Schwimmwesten gewesen, hieß es. Das Schiff hatte vermutlich von der türkischen Westküste aus abgelegt.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.