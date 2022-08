Regenerative Energien

Gipfeltreffen zum Ausbau der Windenergie in der Ostsee (Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scan/dpa)

Die Kapazität solle bis 2030 auf rund 20 Gigawatt annähernd versiebenfacht werden, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung, die in Kopenhagen unterzeichnet wurde. Die dänische Ministerpräsidentin Frederiksen sagte im Anschluss, Russlands Präsident Putin nutze Energie als Waffe und habe Europa an den Rand einer Energiekrise gebracht. Wegen des Angriffskriegs in der Ukraine, aber auch wegen der Klimakrise, seien ehrgeizige Entscheidungen nötig.

An dem Windkraftprojekt in der Ostsee beteiligen sich neben Dänemark auch Deutschland, Finnland, Estland, Lettland, Litauen, Polen und Schweden.

