Ein Militärbeamter teilte mit, die Männer seien in ein Militärgefängnis gebracht worden. Dort müssten sie gegebenenfalls die Anklageerhebung abwarten. Neue Enthüllungen haben neben der Polizei auch das Militär mit dem Fall in Verbindung gebracht. Die Studenten waren damals in Iguala entführt und einer örtlichen Drogenbande übergeben worden. Später wurden sterbliche Überreste von ihnen gefunden. Der Hintergründe sind bis heute ungeklärt.

