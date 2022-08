Unwetter in Südeuropa

Die zerstörte Windschutzscheibe eines Autos auf dem Campingplatz Sagone, wo ein Baum während eines Sturms auf einen Bungalow stürzte und eine Person tötete. (Pascal Pochard-Casabianca / AFP / dp / Pascal Pochard-Casabianca)

Wie Frankreichs Innenminister Darmanin bei einem Besuch auf Korsika mitteilte, starben bei dem Unwetter auf der Insel sechs Menschen. 20 Personen seien verletzt worden. 45.000 Haushalte waren zeitweise ohne Strom. In der Toskana wurden nach Medienbrichten ein Mann und eine Frau nahe Lucca sowie in der Küstenstadt Carrara von umstürzenden Bäumen getroffen. In anderen Landesteilen von Frankreich und Italien richteten Unwetter ebenfalls Schäden und Überschwemmungen an.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.