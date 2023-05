Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

13 Personen wurden nach Medienberichten verletzt. Der Täter habe in der Nähe der Stadt Mladenovac rund 60 Kilometer südlich der Hauptstadt Belgrad aus einem fahrenden Auto heraus geschossen. Anschließend sei er geflohen.

Erst am Mittwoch hatte ein 13-Jähriger in seiner Schule in Belgrad neun Menschen erschossen, darunter acht Kinder.

