Eine Person habe schwere Verletzungen erlitten, teilte die Berliner Feuerwehr mit. Die Polizei löste die Demo nach eigenen Angaben auf, nachdem zuvor wiederholt strafrechtlich relevante Rufe zu hören gewesen seien. An dem Protestzug hätten gut 600 Menschen teilgenommen.

Seit dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober und dem darauf folgenden Einmarsch der israelischen Armee in den Gaza-Streifen gibt es in Berlin wöchentlich Demonstrationen im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt.

