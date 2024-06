Fußball-EM

Achtelfinale auf Schalke: Vollbier für englische Fans

Beim EM-Achtelfinale gegen die Slowakei dürfen die englischen Anhänger vor dem Spiel in die Fanzone in der Gelsenkirchener Innenstadt. Und: Es gibt in der Schalker Arena Bier mit vollem Alkoholgehalt. Das K.o.-Spiel am Sonntag wird - anders als die Auftaktpartie der Three Lions gegen Serbien - von der Polizei nicht als Hochrisikospiel eingestuft.