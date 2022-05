Stephan Ackermann, Bischof von Trier und Missbrauchsbeauftragter der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) (dpa / picture alliance / Fredrik Von Erichsen)

Das teilte die Bischofskonferenz am Donnerstag in Bonn mit. Der Sprecher der Betroffenenorganisation "Eckiger Tisch", Katsch, würdigte Ackermanns Arbeit. Jetzt sei es aber Zeit für einen Neuanfang, sagte Katsch der Katholischen Nachrichten-Agentur. Die Schwächen, die bei Ackermanns Arbeit zutage getreten seien, fielen auch in die Verantwortung seiner Mitbrüder, die ihn beauftragt hätten. Ein Beauftragter könne nur so stark agieren, wie die Auftraggeber das zuließen, erklärte Katsch.

Ackermann hatte das neu geschaffene Amt 2010 übernommen. Damals hatte der Leiter des Berliner Canisius-Kollegs, Pater Mertes, den Missbrauchsskandal an der Jesuitenschule bekannt gemacht. Er löste damit eine Welle von weiteren Enthüllungen zu Fällen sexualisierter Gewalt in der Kirche und in anderen Institutionen aus.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.