Der ADAC hat bei Tests von 16 Autotunneln im europäischen Ausland teils gravierende Mängel festgestellt.

Der Automobilclub prüfte Tunnel unter anderem in Österreich, Kroatien und Italien, weil diese auch häufig von deutschen Urlaubern durchfahren werden. Einige Tunnel erfüllten dabei nicht die Mindest-Sicherheitsanforderungen der Europäischen Union. Diese gelten laut ADAC seit 2004 und hätten bis spätestens 2019 umgesetzt werden sollen. Vor allem in Italien zeigten sich den Testern "deutliche Mängel". Nur der Tunnel "Allocco" erfüllte teilweise die EU-Anforderungen, alle übrigen nicht. So fehlten unter anderem Löschwasser-Hydranten, Pannenbuchten oder Notausgänge.



Am besten schnitten die fünf in Österreich geprüften Tunnel ab.