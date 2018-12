Viele öffentliche Einrichtungen werden behinderten Menschen nicht gerecht.

Das hat eine Studie des ADAC ergeben. Untersucht wurden Einwohnermeldeämter, Krankenhäuser, Haltestellen und Volkshochschulen in zehn deutschen Großstädten. Das Ergebnis fällt eher ernüchternd aus. Bis zum Ziel einer völligen Barrierefreiheit sei es noch ein langer Weg, lautet die Bilanz des ADAC.



Das größte Problem stellten die Zugänge zu Gebäuden dar. So sei keine einzige der 90 getesteten Treppen komplett barrierefrei. Nur selten seien die Kanten der Stufen markiert gewesen. Bei Fahrscheinautomaten waren häufig die Bedienelementezu hoch angebracht, oder es fehlten an Bushaltestellen Noppenplatten, mit denen Sehbehinderte geleitet werden. Positiv hoben die Experten hervor, dass die meisten Haltestellen und Kreuzungen für Gehbehinderte gut zu bewältigen sind.



Mehr dazu können Sie hier hören und lesen.