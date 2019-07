Ein falscher Ton sei eine lässliche Sünde, sagt Adam Fischer, aber ein uninspirierter Ton, mag er auch richtig sein, eine Todsünde. Es ist ein Bekenntnis zum Risiko, ohne das keine lebendige Aufführung zustande kommt. Live-Charakter prägt auch Fischers noch im Entstehen begriffene Gesamtaufnahme der Mahler-Sinfonien mit den Düsseldorfer Symphonikern. Das in Zusammenarbeit mit dem Deutschlandfunk realisierte Großprojekt hat internationale Aufmerksamkeit errungen und mit dem BBC Music Magazine Award 2019 eine bemerkenswerte Auszeichnung für die Aufnahme der Sinfonie Nr.1 erhalten. Mit dem "Lied von der Erde", eigentlich ja Mahlers Neunte, nähert es sich nun der Vollendung. Das "Musik-Panorama" präsentiert die Aufnahme so, wie sie auch in der Düsseldorfer Tonhalle zu erleben war: Seite an Seite mit einer vor Vitalität schier übersprudelnden Darbietung der Sinfonie in D-Dur Nr. 104 von Joseph Haydn.

Joseph Haydn

Sinfonie Nr. 104 D-Dur

Gustav Mahler

Das Lied von der Erde

Anna Larsson, Alt

Stuart Skelton, Tenor

Düsseldorfer Symphoniker

Ltg.: Adam Fischer

Aufnahme vom Januar 2018 aus der Tonhalle Düsseldorf