Beim alpinen Riesenslalom in Adelboden in der Schweiz ist der US-Amerikaner Tommy Ford schwer gestürzt.

Der 31-Jährige überschlug sich und rutschte kurz vor der Ziellinie in ein Fangnetz. Berichten zufolge schlug er mit dem Kopf auf der harten Piste auf. Ford blieb regungslos liegen und wurde zunächst am Unfallort behandelt. Danach transportierten Helfer ihn mit einem Rettungsschlitten ab und brachten ihn zu einem Rettungshubschrauber. Das Rennen im Berner Oberland wurde zunächst unterbrochen.



Am Freitag war bereits der Norweger Lucas Braathen in Adelboden gestürzt. Er zog sich dabei eine Bänderverletzung im Knie zu. Braathen muss operiert werden und fällt monatelang aus.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.