Zeitungsbericht

Konrad Adenauer / Foto 1960 (picture-alliance / akg-images)

Dies sei mithilfe eines Informanten in der Parteispitze geschehen, berichtete das Blatt. Fast 500 vertrauliche Berichte aus dem SPD-Vorstand seien so in das Kanzleramt gelangt. Adenauer, der von 1949 bis 1963 regierte, sei über den Spitzel des Bundesnachrichtendienstes oft noch am selben Tag über Gespräche und Vorhaben der Sozialdemokraten informiert worden, hieß es.

Die "Süddeutsche Zeitung" beruft sich auf Akten der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung. Diese habe der Wissenschaftler Klaus-Dietmar Henke eingesehen und ausgewertet. Henke ist Sprecher der unabhängigen Historikerkommission zur Erforschung der Geschichte des BND.

