Der Kölner Sozialarbeiter Demirci darf die Türkei nach rund 14 Monaten Untersuchungshaft und Ausreisesperre verlassen.

Sein Anwalt sagte der Deutschen Presse-Agentur, ein Istanbuler Gericht habe die Sperre aufgehoben. Dafür habe man bei einer Bank eine Kaution von umgerechnet 3.000 Euro hinterlegt.



Demirci hatte die Ausreise beantragt, um an der Beerdigung seiner Mutter teilzunehmen, die vergangene Woche an Krebs gestorben war. Der Kölner ist bereits seit Mitte Februar auf freiem Fuß, durfte Istanbul aber nicht verlassen.



Demirci, der auch freier Mitarbeiter der linksgerichteten türkischen Nachrichtenagentur Etha ist, war im April 2018 für einen Familienbesuch in die Türkei gereist. Am Tag vor seiner Rückreise wurde er unter dem Vorwurf der Mitgliedschaft in der linksextremen Gruppe MLKP festgenommen.