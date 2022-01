Beschluss des Bundesgerichtshofs: Ein adoptiertes Kind darf den Namen seines leiblichen Vaters erfahren. (Archivbild) (picture alliance/dpa / Christoph Schmidt)

Wie der Bundesgerichtshof in Karlsruhe in einem Beschluss entschied, muss die Mutter bei Erinnerungslücken all jene Männer benennen, mit denen sie in der Empfängniszeit Geschlechtsverkehr hatte. Andernfalls müsse sie damalige Kontaktpersonen nach Hinweisen fragen.

Im konkreten Fall hatte die Mutter angegeben, sich nicht an den Vater erinnern zu können. Der Bundesgerichtshof entschiede, dass die adoptierte Antragstellerin einen Rechtsanspruch auf Kenntnis ihrer Abstammung habe. Der Verweis der Mutter auf Erinnerungslücken reiche nicht aus.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.