Der von Gibraltar freigegebene iranische Öltanker "Adrian Darya 1" nimmt Kurs auf die Türkei.

Der Kapitän gab die Stadt Mersin als geplantes Ziel an. Ursprünglich sollte der griechische Hafen von Kalamata angelaufen werden. Athen lehnte dies ab. Zuvor hatten die USA alle Mittelmeerstaaten unter Druck gesetzt, dem iranischen Schiff keine Unterstützung zu gewähren.



Anfang Juli hatte Gibraltar den Tanker mit Unterstützung britischer Spezialeinheiten aufgebracht. Grund dafür war der Vorwurf, das iranische Schiff wolle Öl an Syrien liefern, was gegen EU-Sanktionen verstoßen hätte. Anfang dieser Woche war der Tanker nach einer Entscheidung des obersten Gerichts von Gibraltar wieder freigegeben worden.