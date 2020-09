China zwingt einem Forschungsbericht zufolge tibetische Hirten und Bauern in Arbeits- und Umerziehungsprogramme ähnlich denen in der Provinz Xinjiang.

In Regierungsdokumenten werde ausdrücklich und wörtlich gesagt, dass die Gedanken der Tibeter transformiert und die negativen Einflüsse der buddhistischen Religion eliminiert oder reduziert werden müssten, sagte der deutsche Anthropologe Adrian Zenz der DLF-Korrespondentin Ruth Kirchner. Die Tibeter sollten lernen, hart zu arbeiten, diszipliniert zu sein, der Regierung zu danken und ihren Anweisungen zu folgen. Nach Angaben der Regierung sind die Programme freiwillig und dienen als Maßnahme im Kampf gegen die Armut. Zenz führte dagegen aus, es gebe sehr viele Indikatoren, die dafür sprechen, dass es sich um Zwang und deshalb um Zwangsarbeit handele. Das fange bei der Rekrutierung und umfasse ebenso die Art und Weise, wie das "Training" durchgeführt werde. Aber anders als in Xinjiang konnte Zenz bisher keine Belege dafür finden, dass Tibeter wie die muslimischen Uiguren auch in Internierungslagern untergebracht werden.



Anfang der Woche hatte der China-Forscher für die US-amerikanische "Jamestown Foundation" in Washington einen Bericht zur Lage in Tibet veröffentlicht. Darin heißt es, diese angewandte Praxis der Regierung in Peking drohe zum Verlust des kulturellen Erbes Tibets zu führen. Das militarisierte Berufstraining sei eine Form der ideologischen Indoktrinierung und Assimilierung der Tibeter, die 90 Prozent der Bevölkerung in der abgelegenen Region im Westen von China ausmachen. Zenz zufolge wurden allein in den ersten sieben Monaten dieses Jahres mehr als 500.000 Hirten und Bauern in dem Programm gebracht.



27.09.2020