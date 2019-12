Die beiden großen Kirchen haben am heutigen 1. Advent ihre diesjährigen Spendenkampagnen eröffnet.

Mit einem Festgottesdienst in der Rendsburger Christkirche startete die evangelische Hilfsorganisation "Brot für die Welt" ihre 61. bundesweite Aktion. Sie steht erneut unter dem Motto "Hunger nach Gerechtigkeit". Das katholische Hilfswerk "Adveniat" eröffnete seine Weihnachtskampagne mit einem Gottesdienst in Freiburg. Im Fokus von "Adveniat" steht in diesem Jahr die Jugend in Lateinamerika.