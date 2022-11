Hilfswerke

"Brot für die Welt" und Adveniat sammeln traditionell in der Adventszeit. (dpa)

Die 64. Aktion von "Brot für die Welt" rückt unter dem Motto "Eine Welt. Ein Klima. Eine Zukunft" die Klimagerechtigkeit für ärmere Länder in den Mittelpunkt. Sie startet mit einem Festgottesdienst in Oldenburg. Die diesjährige Weihnachtsaktion des katholischen Hilfswerks "Adveniat" wird in diesem Jahr in Trier unter dem Motto "Gesundsein fördern" eröffnet. Schwerpunktländer des Lateinamerika-Hilfswerks sind Bolivien und Guatemala.

