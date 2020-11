Zum Auftakt der Adveniat-Spendenaktion der katholischen Kirche hat der Würzburger Bischof Jung Gerechtigkeit für die Menschen in Lateinamerika gefordert.

Wer Amazonien zerstöre, zerstöre die Welt, betonte Jung in einem Gottesdienst im unterfränkischen Hofheim. Den Menschen dort werde das Land durch Enteignung und Raubbau genommen und damit auch die Lebensgrundlage. Das Amazonasgebiet sei auch unersetzbar für das weltweite Klima. Die dort lebende Landbevölkerung sichere das Überleben der Menschen auf der ganzen Welt, sagte Jung.



Die diesjährige Weihnachtsaktion des Lateinamerika-Hilfswerks der katholischen Kirche steht unter dem Motto "Überleben auf dem Land". Neben Adveniat eröffnet auch das Hilfswerk "Brot für die Welt" der evangelischen Kirche am erstem Advent traditionell seine Weihnachtsaktion. "Brot für die Welt" sammelt in diesem Jahr Spenden für Projekte gegen die weltweite Kinderarbeit.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.