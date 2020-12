Adventszeit und Corona-Lockdown An die Abgehängten denken, nicht an die Geschenke Ein Kommentar von Panajotis Gavrilis

Es sei Zeit an die zu denken, für die Weihnachten nur weitere Tage seien, die es zu überleben gelte, meint Panajotis Gavrilis (dpa / Rupert Oberhäuser)

Der ab dem 16. Dezember bundesweit geltende Lockdown werde hart für alle, kommentiert Panajotis Gavrilis. Er könne aber auch eine echte Chance sein, um zu verstehen, dass Weihnachten aus mehr bestehe als Konsumieren und Geschenke-Wahnsinn.

Schnell die ersten oder letzten Weihnachtsgeschenke besorgen oder die Haare noch einmal schneiden lassen, bevor alles in den hoffentlich heilsamen Winterschlaf fällt. Schnell noch in die Mall, Klamotten kaufen, ins Möbelhaus, zum Elektronikmarkt – der Konsum ruft, der harte Lockdown kommt.

Wer erst jetzt online bestellt, muss damit rechnen, dass die Geschenke nicht pünktlich ankommen. Handelsverbände fordern eine "Abholerlaubnis" für Weihnachtsgeschenke, manche Politiker sogar eine 48-Stunden-Öffnung der Läden – als ginge es nicht um die Bekämpfung einer Pandemie, sondern nur um die Aufrechterhaltung des weihnachtlichen Konsumirrsinns.

Lockdown dient dem Schutz der Beschäftigten

Und die Beschäftigten? Sollen die Nacht durcharbeiten, damit die Kinder doch noch pünktlich die Playstation 5 oder die Nintendo Switch bekommen? Nein. Bereits jetzt sind es vor allem die Beschäftigten, die einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt sind. Wenn der Einzelhandel dichtmacht, damit Kontakte vermieden werden, die Infektionszahlen sinken, die Gesundheit geschützt wird – dann gilt dieser Schutz auch und erst recht für die Beschäftigten.

Ja, das Konsumklima bleibt statistisch betrachtet angespannt. Angesichts der wirtschaftlichen unsicheren Lage für viele, mag das auch kaum verwundern.

Das sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Marketing-Tage "Black Friday" und "Cyber Monday" im November den Händlern und Händlerinnen Rekordumsätze beschert haben. Der Handelsverband spricht von einem Plus von 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Umsatzvolumen 3,7 Milliarden Euro, allein in Deutschland, für zwei Tage.

Wenn die Politik nun versucht, die Verantwortung an die Verbraucherinnen und Verbraucher abzuwälzen und appelliert "bleiben Sie lieber zuhause, gehen Sie bloß nicht noch Geschenke einkaufen", greift das zu kurz.

Die Politik trägt eine Mitverantwortung

Sollte sich in wenigen Wochen herausstellen, dass viele Menschen sich in diesen zwei Tagen zwischen Beschluss und Shutdown beim Last-Minute-Shoppen infiziert haben, dann tragen Bund und Länder hierfür eine Mitverantwortung. Sie hätten mit wesentlich mehr Vorlauf vor Wochen einen harten Lockdown vorbereiten und besser kommunizieren können.

Aber auch Verbraucherinnen und Verbraucher sollten Verantwortung übernehmen und dieses Mal mehr denn je versuchen, zu verzichten.

Chance zum Umdenken

Vielleicht ist am Ende dieser Lockdown, so hart er auch für alle wird, eine echte Chance zu verstehen, dass Weihnachten aus mehr besteht als aus reinem Konsumieren und Geschenke-Wahnsinn.

Übersicht zum Thema Coronavirus (imago / Rob Engelaar / Hollandse Hoogte)

Es ist Zeit, vor allem an diejenigen zu denken und sie zu unterstützen, die diesen Luxus gar nicht erst haben, die auf den Intensivstationen beatmet werden, die arm sind, die obdachlos sind, die in Flüchtlingslagern elendig eingesperrt sind, für die Weihnachten nichts als das bloße Überleben bedeutet.

Es ist Zeit, an diejenigen zu denken, die momentan Überstunden leisten, um Menschenleben zu retten und damit das Gesundheitssystem nicht zusammenbricht.

Statt für Dinge anzustehen, die kaum jemand braucht, ist es Zeit, nicht diejenigen zu vergessen, die in den Alten- und Pflegeheimen einsam darum kämpfen, diese Pandemie zu überstehen.

Panajotis Gavrilis (Deutschlandradio / Anja Schäfer)Panajotis Gavrilis, Jahrgang 1987, hat Journalistik mit dem Schwerpunkt Wirtschaft/Politik in Bremen und Istanbul studiert. Er volontierte 2014 beim Deutschlandradio, war danach als freier Korrespondent in Griechenland, ehe er als Redakteur in der Hintergrundabteilung beim Deutschlandfunk Kultur tätig war. Seit 2018 arbeitet er als freier Korrespondent im Hauptstadtstudio von Deutschlandradio.