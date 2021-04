In der östlichen Ägäis ist es nach Angaben der griechischen Behörden zu mehreren Provokationen durch die türkische Küstenwache gekommen.

Türkische Patrouillenboote hätten mehrere Schlauchboote von Migranten bis zur griechischen Seegrenze nahe der Insel Lesbos regelrecht begleitet, erklärte die griechische Küstenwache. Man habe aber verhindert, dass die Boote in griechische Gewässer gelangten, woraufhin die türkische Küstenwache die Migranten schließlich aufgenommen und zurück zur türkischen Küste gebracht habe.



Ankara hatte sich im Flüchtlingspakt mit der EU unter anderem dazu verpflichtet, gegen unerlaubte Migration von der Türkei in die EU vorzugehen. Vom Jahresbeginn bis Ende März haben nach Angaben des UNO-Flüchtlingshilfswerks dennoch mehr als 750 Migranten aus der Türkei auf dem Seeweg übergesetzt; etwa die gleiche Zahl kam über den Landweg von der Türkei in den Norden Griechenlands.

