Die griechische Küstenwache hat 96 Migranten aus dem Mittelmeer in der Nähe der Insel Rhodos geborgen.

Die Rettungsaktion dauere an, teilte ein Sprecher der Küstenwache heute früh in Piräus mit. Beteiligt seien auch die Marine sowie Handelsschiffe. Das Boot der Flüchtlinge sei aus ungeklärten Gründen in der Ägäis gekentert, hieß es weiter.