In Ägypten ist ein seltener Fund von 30 Sarkophagen vorgestellt worden.

Die rund 3.000 Jahre alten Holzsärge wurden in Luxor gezeigt. In ihnen befinden sich Mumien von Männern, Frauen und Kindern. Die Sarkophage waren in der Grabstätte Al-Asasif im Tal der Könige am Nil ausgegraben worden. Im kommenden Jahr sollen sie im neu eröffneten Großen Ägyptischen Museum ausgestellt werden.